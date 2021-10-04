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Meteoroloji'den son dakika uyarısı
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:32:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:32:00

Haftanın ilk günü için alarm verildi! Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısında Marmara'nın doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da sağanak yağmur beklenirken Rize ve Artvin için alarm verildi. İşte 4 Ekim güncel hava durumu raporu...

4 Ekim güncel hava durumu raporu yayımlandı. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak marmara ege istanbul
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