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12 Ocak 2021 Salı 06:29:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:45:00

Gurbetçiler sahip çıktı! İlk adımını 29 yıl sonra attı

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Sakarya'da doğuştan bacakları olmayan 29 yaşındaki Gülseren Keleş, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin girişimi sonucu Almanya'daki yardımseverlerin hediye ettiği protez bacaklarla ilk adımını attı.

Gülseren Keleş "İnşallah artık çarşılara gidebilecek ve alışveriş yapabileceğim. Beni 29 yıl sonra ayağa kaldıran ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Ben okula da gitmek istiyorum" dedi.

Etiketler : gurbetçi protez yaşam
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