Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Bingöl'de havaların soğumaya başlamasıyla hayvanlarını yaylalardan indiren göçerler, memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için 50 gün yol yürüyecek. Göçerlerden Kasım Kahraman, "1000 koyunla yolculuk yapıyoruz. Gece nereye kadar yürüyebilirsek orada konaklıyor, sabah hangi yol ve su bize yakınsa oraya doğru hareket ediyoruz" dedi.

