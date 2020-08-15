Gaziantep'teki dev uyuşturucu operasyonu'nda 32 kişiye gözaltı
Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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