Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Uyuşturucu tacirlerine Gaziantep'te operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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