28 Ağustos 2020 Cuma 00:03:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 00:03:00
FETÖ firarisi 3 yıldır aranıyordu! Çatı arasında yakalandı
Kaynak: TRT Haber
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Terör örgütü FETÖ/PDY sözde yöneticilerinden biri daha yakalandı. 3 yıldır firari olan öğretmen, İstanbul'da gözaltına alındı.
Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde Silivri'de bir eve baskın düzenledi.
2017 yılından beri aranan FETÖ'nun sözde yöneticisi saklandığı evin çatı katında gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ile çok sayıda belgeye el konuldu.
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