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04 Haziran 2021 Cuma 17:55:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 17:55:00

FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

Kaynak: DHA

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak, Ankara'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanma'ları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen'in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : FETÖ FETÖ elebaşı savcılık
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