Fatih Belediyesi'nden Ayasofya-i Kebir Cami önünde 4 bin kişiye sıcak çorba
Kaynak: IHA
Sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne gelen 4 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramı yapıldı.
Sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne gelen 4 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramı yapıldı.
Fatih Belediyesi tarafından sabah namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne gelen 4 vatandaşa sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorbayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan dağıttı. Çorbayı karton bardaklara dolduran Vali Yerlikaya ile Başkan Turan, namazdan sonra gelenlere ikram etti.
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