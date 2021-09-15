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15 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00

Ev kadınları ritim grubu kurdu! Trakya şarkılarını dünyaya tanıtacaklar

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Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde el emeği ürünler tasarlayan kadınlar belediyenin desteğiyle ritim grubu kurdu.

Belediyenin enstrüman ve eğitim desteğiyle çalışmalara Edirne Belediyesi Bando Şefliği'nde başlayan 20 kişilik grup, Edirne'nin 9/8'lik melodisini ve Trakya şarkılarını dünyaya tanıtmak istediğini belirtti.

Etiketler : ev kadınları edirne belediyesi ritim grubu yaşam haberleri
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