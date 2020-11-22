Sakarya'nın eski Başkanı Aziz Duran vefat etti

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22 Kasım 2020 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 18:08:00

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran vefat etti

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Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.  

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