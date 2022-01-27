Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı!

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27 Ocak 2022 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 18:11:00

Erzurum'da çığ düştü: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: TRT Haber/DHA

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Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

VALİ MEMİŞ: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ

TRT Haber canlı yayınında son durumu anlatan Erzurum Valisi Oktay Memiş, "Bölgede yoğun kar yağışı var. Kar aracıyla bölgeye ulaşmak üzereyiz. Tüm imkanları seferber ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : AFAD Erzurum çığ Meteoroloji kar yağışı
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