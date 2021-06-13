Engelleri sporla aştı

Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, spor aşkıyla hayatını şekillendirdi. Fitness sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak koltuk değneği yardımıyla artık işlerini görebildiğini ifade eden Kahraman, Trakya Üniversitesi Antrenörlük Bölümü'nde okuyor. 2. sınıf öğrencisi Kahraman, spor yaparak hayatındaki engelleri bir bir kaldırdığını dile getirdi.

