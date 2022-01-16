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16 Ocak 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 20:00:00

En iyi narkotik polisi: Anne

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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Seminerlerde, annelere çocuklarını iyi tanımaları ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiği anlatılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Seminerlerde, annelere çocuklarını iyi tanımaları ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiği anlatılıyor.

DUYARLILIK GEREKİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi büyük ilgi görüyor. Dün de Erzincan Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlere seminer verildi. Katılımcılara, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiği anlatıldı.

MÜCADELEYE DEVAM

Düzce'de de "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara eğitim verdi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Çilimli'de tekstil fabrikasında çalışan 34 anne ve anne adayına narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi. Eğitim çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, kadınlara madde bağımlılığı ile mücadele ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri halk eğitim merkezindeki kursiyer ve eğitimcilere seminer verdi.

Eğitimler sonunda "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etiketler : En iyi narkotik polisi anne Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Erzincan Halk Eğitimi Merkezi
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