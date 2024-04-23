En güzel 23 Nisan hediyesi

ANNE BABASI ACİL SERVİSTEYDİ



Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Poyraz Kaçmaz, ailesi ile birlikte 17 Şubat'ta Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada anne ve babası acil servise muayeneye giderken, Poyraz ise bahçeye çıktı. Otomobilden ıslak mendil alan Poyraz Kaçmaz, önce Atatürk büstünü, ardından da iki yanındaki Ulu Önder'in sözleri olan 'Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz' ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazılarını sildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞAPKAYI TAKIP BÜSTE SELAM VERDİ



O görüntülerle gündem olan Poyraz Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri ile aynı hastanenin bahçesinde buluştu. Yunus polisleri, Kaçmaz'a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye etti. Şapkayı takan Kaçmaz, büste selam verip daha sonra Yunus timleriyle motosiklete binerek tur attı.

'ATA'MA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'



Poyraz Kaçmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize verdi ve Meclisi 23 Nisan'da açtı. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" dedi.