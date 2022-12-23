Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzenini ağır yaraladı
Kaynak: AA
Konya'da bir kişi kendisinden emanet tabanca isteyen amcasının oğlunu, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ağır yaraladı.
Ferhuniye Mahallesi Ulaş Baba Caddesi'nde antika dükkanı işleten B.Y'nin iş yerine gelen amcasının oğlu O.Y, emanet tabanca istedi.
B.Y, getirdiği tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu O.Y'yi göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
O.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Y'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
B.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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