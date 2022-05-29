15 AYDIR DİYALİZE GİRİYORDU



Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı Gaziantep'te diyalize giren Mehmet Ali Kurt, Antalya'da, Japon eşi Yuriko Naganuma'nın verdiği böbrekle hayata yeniden tutundu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kurt, yaklaşık 1 yıl 3 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini, bu sürede kalbinde de sorunlar başladığını söyledi.

VARLIKTA DA YOKLUKTA DA BİRLİKTE



Japon eşine minnettarlığını, ellerini öperek gösteren Kurt, "Bizim hayat arkadaşlığımız sonuna kadar. Biz öyle yola çıktık ve öyle devam ediyoruz. Varlıkta da yoklukta da birlikteyiz" dedi. Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için geldiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma da hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul ettiğini belirtti.