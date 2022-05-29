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29 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00

El öptüren minnet! Japon eşinin böbreğiyle hayata tutundu

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Böbrek yetmezliği yüzünden kalp fonksiyonları bozulan Mehmet Ali Kurt, Japon eşi Yuriko Naganuma'nın verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Kurt, 'Hakkını ödeyemem' dediği eşinin elini öperek teşekkür etti.

15 AYDIR DİYALİZE GİRİYORDU

Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı Gaziantep'te diyalize giren Mehmet Ali Kurt, Antalya'da, Japon eşi Yuriko Naganuma'nın verdiği böbrekle hayata yeniden tutundu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kurt, yaklaşık 1 yıl 3 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini, bu sürede kalbinde de sorunlar başladığını söyledi.

VARLIKTA DA YOKLUKTA DA BİRLİKTE

Japon eşine minnettarlığını, ellerini öperek gösteren Kurt, "Bizim hayat arkadaşlığımız sonuna kadar. Biz öyle yola çıktık ve öyle devam ediyoruz. Varlıkta da yoklukta da birlikteyiz" dedi. Mehmet Ali Kurt ile 14 yıl önce iş için geldiği Japonya'da tanışıp evlendiklerini ve Zeynep adını aldığını anlatan Yuriko Naganuma da hiç düşünmeden böbreğini vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Etiketler : böbrek yetmezliği diyaliz yaşam
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