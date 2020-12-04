Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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04 Aralık 2020 Cuma 08:44:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 08:44:00

Ege ve Akdeniz için son dakika uyarısı: sağanak yapış geliyor

Kaynak: İHA

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege ve Akdeniz'de İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege ve Akdeniz'de İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Yapılan açıklamada ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK KAR YAĞMUR
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