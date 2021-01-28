Dünyayı parmaklarıyla keşfettiler

Antalya'da yaşayan Mehmet ve Nisbet Yakıştır çiftinin 3 çocuğundan Mert ve Enes, yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşler, küçük yaşlarda ellerine geçen cisimleri parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Babası ise çocuklarının merak ettiği birçok mekanizmayı ellerine vererek yardımcı oldu. Ortanca kardeşleri Mazlum (14) ise görme engelli ağabeyi Mert'i gezmeye çıkardığında onun gözü oldu, küçük kardeşi Enes'e ise bisiklet sürmeyi öğretti. Bilişim üzerine çalışmalar yapan Mert, program yazılımları ve kodlama işlemleri üzerine kendini geliştirdi. Google Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçilen Mert Yakıştır, tasarladığı birçok programı hayata geçirdi. Doğayı merak eden Mert Yakıştır, Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. Görme engelli Enes ise ağabeyi Mert'ten bilgisayar kullanmayı öğrendi. Makinelere merakı olan Enes birçok cismi söküp çıkararak parmaklarıyla dokunup her geçen gün yeni bilgiler ediniyor. Görme engelli Yakıştır kardeşlerin merakı, hedeflerinin peşinden koşmaya yardımcı oluyor.



BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

Mert Yakıştır, bilgisayar ve mobille alakalı projeler geliştirdiğini, kardeşleriyle birlikte mesajlaşma sohbet uygulaması yaptıklarını anlattı. Şu an akıllı rozet projesi üzerine çalıştığını belirten Yakıştır, daha birçok projesi olduğunu söyledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde kendisi gibi birçok görme engelli bireyle tanıştığını anlatan Mert Yakıştır, “Amacım var olan sorunları çözmeye çalışmak ve sorunun çözümüne örnekler ya da alternatifler ortaya koymak. Merak ettiğim için projelere yöneldim. Merakım küçüklükten geliyor. Alınan oyuncağın içinin parçalanması, motorunun söküp çıkarılması, lambaların patlatılmasından bugüne kadar geldik. Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'yle tanıştım. Orada yazılım eğitimleri aldım. Daha sonra bu yazılımları kendi arkadaşlarıma anlatma fırsatı buldum" dedi.