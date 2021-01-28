  • BIST
    1485.65
  • Dolar
    7,3676
  • Euro
    8,9459
  • Altın
    440,0440
İstanbul
0 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
"Daha etkin ve güvenilirliği daha yüksek olacak"
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı...
Flaş enflasyon açıklaması
Güncelleme geldi... Sahadaki dengeleri altüst edecek!
İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı
İsimsiz çiçek 'taciz' sayılabilir
81 yaşında iğne oyasından para kazanıyor
100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
Dünyayı parmaklarıyla keşfettiler
TBMM Genel Kurulu'nda birçok madde kabul edildi
Çevrimdışı çeviri imkanı
Aşk dizisine transfer oldu
Yeni yaşında eski normale özlem
Amine, yapımcıların radarında!
Annem adil olmayı öğretti
Can sıkan pişti
Entelektüel olsun, kamp yapsın
Kız babası oldu
İtalya'da mutluluk sarhoşu
Boynum tutuldu pozu
‘On Numara Olaylar' geliyor
28 Ocak 2021 Perşembe 00:33:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 16:23:00

Dünyayı parmaklarıyla keşfettiler

ABONE OL

Antalya'da yaşayan yüzde 90 görme engelli Mert (18) ve Enes Yakıştır (10) kardeşler, küçük yaşlardan itibaren her şeyi parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Bir şey kırıldığında içindeki mekanizmayı merak eden kardeşler, ailelerinin yardımıyla parmaklarını cisimler üzerinde gezdirerek işlevini bilir hale geldi.

Antalya'da yaşayan Mehmet ve Nisbet Yakıştır çiftinin 3 çocuğundan Mert ve Enes, yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşler, küçük yaşlarda ellerine geçen cisimleri parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Babası ise çocuklarının merak ettiği birçok mekanizmayı ellerine vererek yardımcı oldu. Ortanca kardeşleri Mazlum (14) ise görme engelli ağabeyi Mert'i gezmeye çıkardığında onun gözü oldu, küçük kardeşi Enes'e ise bisiklet sürmeyi öğretti. Bilişim üzerine çalışmalar yapan Mert, program yazılımları ve kodlama işlemleri üzerine kendini geliştirdi. Google Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçilen Mert Yakıştır, tasarladığı birçok programı hayata geçirdi. Doğayı merak eden Mert Yakıştır, Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. Görme engelli Enes ise ağabeyi Mert'ten bilgisayar kullanmayı öğrendi. Makinelere merakı olan Enes birçok cismi söküp çıkararak parmaklarıyla dokunup her geçen gün yeni bilgiler ediniyor. Görme engelli Yakıştır kardeşlerin merakı, hedeflerinin peşinden koşmaya yardımcı oluyor.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

Mert Yakıştır, bilgisayar ve mobille alakalı projeler geliştirdiğini, kardeşleriyle birlikte mesajlaşma sohbet uygulaması yaptıklarını anlattı. Şu an akıllı rozet projesi üzerine çalıştığını belirten Yakıştır, daha birçok projesi olduğunu söyledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde kendisi gibi birçok görme engelli bireyle tanıştığını anlatan Mert Yakıştır, “Amacım var olan sorunları çözmeye çalışmak ve sorunun çözümüne örnekler ya da alternatifler ortaya koymak. Merak ettiğim için projelere yöneldim. Merakım küçüklükten geliyor. Alınan oyuncağın içinin parçalanması, motorunun söküp çıkarılması, lambaların patlatılmasından bugüne kadar geldik. Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'yle tanıştım. Orada yazılım eğitimleri aldım. Daha sonra bu yazılımları kendi arkadaşlarıma anlatma fırsatı buldum" dedi.

Etiketler : antalya enes yakıştır nisbet yakıştır
Göksel: Fethiye'de her şey harika!

Göksel: Fethiye'de her şey harika!
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi

Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir

Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Çiğdem Batur indirim peşinde

Çiğdem Batur indirim peşinde
Masumlar Apartmanı, bu sezon izleyici rekoru kırdı

Masumlar Apartmanı, bu sezon izleyici rekoru kırdı
Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak

Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak
Bengü konser vermeyi iple çekiyor

Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER