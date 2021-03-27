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27 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00

Dünyanın en dar sokağı Çorum'da

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Hititlere başkentlik yapan Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'ndeki 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an 5 dükkan hizmet veriyor.

Hititlere başkentlik yapan Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'ndeki 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri 2,3 metre olan dükkânlar sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Turizme kazandırılmak istenen bu sokakta restorasyon çalışması başlatıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokağın restore edilip, turizme kazandırılması için harekete geçen Çorum Belediyesi'nce hazırlanan proje tamamlandı. Proje kapsamında, ihaleyi alan yüklenici özel firma tarafından da dükkanların boşaltıldığı sokakta, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Özekçin, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Önce toprak çalışmasına başlamış bulunuyoruz. İç ve dış ile çatı çalışmalarımızla restorasyon çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dikiciler sokağı; yaklaşık 65 yıl kadar önce yapılmış, iki kişinin yan yana zorlukla yürüyebileceği şekilde dar ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda, etrafında yer alan 37 minyatür dükkandan oluşuyor. Sokak 'Arnavut kaldırımı' olarak adlandırılan taşlarla döşenmiş, üzerindeki asma ağacı ise bütün bir sokak boyunca uzanıyor.

Etiketler : en dar sokak çorum sokak dikiciler sokağı
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