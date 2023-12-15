Düğün gibi boşanma

ADLİYEYE KORNA EŞLİĞİNDE GİRDİ



Bursa'da 10 yıllık evli olduğu eşi Osman A. ile ortak bir şekilde boşanma kararı alan 29 yaşındaki Gülşah A., aracını gelin arabası gibi süsletti. Aracının arkasına 'Boşanıyoruz', '10. sezon büyük final', 'mutlu son :)' yazarak şehirde tur attı. Bazıları, araca hayretler içerisinde baksa da, bazıları Gülşah A.'nın aracının arkasına geçerek konvoy oluşturdu. Adliyeye kornalar eşliğinde giren Gülşah A., "Adliyeye girdim, amacım eşimin aracı görmesiydi" diye konuştu.

GÖRÜMCELERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Eşinin adliyeye gelmediğini dile getiren Gülşah A. "Süslediğim aracımın videoları sosyal medyaya düşmüş. Eşim de oradan gördü" dedi. Genç kadın "2 tane görümcem. Ne kadar kötü yorum varsa, altlarına yorum yazmışlar. Biri örgü ayakkabı satıyor. Vergi ile alakası yok. Dükkanı falan yok. Diğer evde abiye dikiyor. O da hepsinin altına yorum yapmış. Sen evde abiye dikiyorsun. Devletin bundan haberi var mı? sen veriyor musun vergini? Sattıklarından vergi veriyor musun?" dedi.