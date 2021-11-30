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30 Kasım 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 16:30:00

Denizsiz kentte uygulamalı balıkçılık dersi

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Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi, balık yetiştiriciliği yaptığı tam donanımlı merkezinde öğrencilerine, mezun olmadan deneyim kazandırıyor.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi, balık yetiştiriciliği yaptığı tam donanımlı merkezinde öğrencilerine, mezun olmadan deneyim kazandırıyor. "Balık yetiştiriciliği", "balık türleri", "balık avlama", "balık sağımı" gibi teknik konularda aldıkları teorik eğitimleri donanımlı İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi'nde pratiğe döken öğrenciler, yıllık 1 milyon 800 bin yavru ve 10 ton balık üretiyor.

Etiketler : balıkçılık dersi Deniz seviyesi Erzurum Atatürk Üniversitesi
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