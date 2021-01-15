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15 Ocak 2021 Cuma 19:52:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 16:20:00

Damda turnuva hazırlığı

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Adana'da yaşayan Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor.

Adana Altunay Spor Kulübü sporcusu Aleyna (14) ve İbanur Köymen (13) kardeşler, spor salonundan uzakta kaldıkları Kovid-19 sürecinde formlarını kaybetmemek ve turnuvalara hazırlanabilmek için damda antrenman yapıyor. Açık havada spor yapma keyfini yaşayan Köymen kardeşler, bu süreçte hem turnuvalara hazırlandı hem formlarını korudu hem de 2 kişi olmalarının avantajıyla karşılıklı idman gerçekleştirdi. Aleyna, kick boks sporunun kendisine özgüven kattığını söyledi. Kardeşiyle antrenman yapmaktan keyif aldığını ifade eden Aleyna, zorunlu olmadıkça Kovid-19 sürecinde evden çıkmadıklarını aktardı.

Aleyna, derslerinin de çevrim içi olmasından dolayı spora daha fazla vakit ayırabildiklerini anlatarak "Şu an salgından dolayı insanların hayatı değişmeye başladı. Spor salonunun yerini tutmasa da evimizin damında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evde oturmaktansa antrenman yapmak daha iyi oluyor. Damda antrenman yapmanın da ayrıcalığı var, çoğu zaman spor salonunda bile bu imkanı bulamıyoruz. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak bu yolda ilerliyorum, inşallah olurum." şeklinde konuştu.

İbanur Köymen de küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuna ilgi duyduğunu dile getirdi. Milli sporcu olmak istediğini belirten İbanur, "Ablamla antrenman yapmayı çok seviyorum. Salgın sürecinde her yer kapalı olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Açık havada antrenman yapmak çok güzel ve kimse yok, daha rahatız" diye konuştu. İbanur, hazırlandıkları çeşitli turnuvalarda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : İbanur Köymen Aleyna Köymen sporcu kick boks
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