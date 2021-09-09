Daha ne olsun! 100 yaşında 18'inci kitabını hazırlıyor
Yönetmen Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi Pakize Başaran (100), 1948 yılında başladığı yazarlık hayatına Bandırma'da devam ediyor. Daha önce 17 kitap yazan Pakize Başaran, 'Daha Ne Olsun' adını verdiği 18'inci kitabını tamamladı.
Eserini baskıya hazırlayan Pakize Başaran, ilerleyen yaşına rağmen, "en büyük tutkum" dediği yazmaktan keyif aldığını söyledi. "Yazmanın, yaşla ilgisi yok" diyen Başaran, "Çalışmadan duramıyorum, yazmaya devam ediyorum" diye konuştu.
İstanbul'da, 2'nci Noter Vekili ve Baş Katibi olarak 40 yıl çalıştığını anlatan Pakize Başaran, yazarlık hayatına 73 yıl önce şiirle başladığını belirtti.