Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var

Genç kuşağın sevilen yıldızlarından Ceren Cennet, etkileyici sesinin yanı sıra doğal imajı ve güzel saçlarıyla da beğeni topluyor. Uzun saçlarında farklı renkler denemeyi seven Cennet, sık sık değiştirdiği imajıyla sevenlerine de ilham veriyor.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Ceren Cennet'e saçlarıyla ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Saçlarının imrenilen güzelliğinde usta kuaför Yakup Yıldır'ın imzası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Onunla çok uzun zamandır çalışıyorum ve çok memnunum. Kuaförümü değiştirmem" diyor.

Yakup Yıldır da daimi müşterisiyle çalışmaktan büyük keyif aldığını söylüyor: "Ceren Cennet'in doğal bir güzelliği var ve hem renk hem de kesim olarak ne denesek kendisine çok yakışıyor. Değişimden korkmuyor. Bir kuaför için çalışması en rahat müşterilerden. Saçlarını gönül rahatlığıyla bize emanet ediyor, biz de bu güveni boşa çıkarmıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu farkın görülmesi, özellikle sosyal medyada Ceren Cennet'in saçlarına gelen övgüler bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Ceren Cennet'in yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isimle çalışan Yakup Yıldır, sektöründe trendleri belirleyen bir kuaför. Yoğun talep nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet götüren Yıldır, kişinin yüz yapısına uygun modeller uyguluyor ve sihirli elleriyle saçlarda fark yaratıyor.