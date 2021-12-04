Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı

Ordu'da, oto galeriden otomobil çalan 3 çocuk yakalandı.

Yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.

Olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.

Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK



15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.