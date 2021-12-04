VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
"Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltacak adımları desteklemeye hazırız"
Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı
MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda
Omicron yeni bir kapanma getirir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Batık teknenin yerine yenisi geldi
"Teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu"
Eski Bakanlardan Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni
Savunma sanayisi 'Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne hazırlanıyor
Dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Deri sektöründe 2022 ihracat hedefi 2 milyar dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek
FETÖ sanığının 'alaycı üslubu' gerekçeli kararda
Akdeniz tropikalleşiyor! Türkiye'de ilk kez görüldü
Çevre felaketine rekor ceza
Ülke geneli huzur uygulamasında 933 kişi yakalandı
5 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz bağlantı sorunu KDK ile çözüldü
Dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi oldu
Zarova Köprüsü bugün açılıyor
Nükleer görüşmelerde sunduğu öneriler kabul görmedi
Eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
"Baykal'a anlattım, gözleri doldu"
04 Aralık 2021 Cumartesi 14:04:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 14:12:00

Çalıntı otomobille 900 km'lik hırsızlık rotası... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı

Kaynak: Ntv

ABONE OL

Ordu'da girdikleri oto galeriden otomobil çalan ve en son İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 çocuk yakalandı.

Ordu'da, oto galeriden otomobil çalan 3 çocuk yakalandı.

Yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.

Olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.

Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Etiketler : hırsızlık çocuk ordu istanbul otomobil yaşam
Rus yapımcıların dikkatini çekti

Rus yapımcıların dikkatini çekti
Maske dert oldu

Maske dert oldu
Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek

Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
Ailesiyle moral topluyor

Ailesiyle moral topluyor
Şarkılar umut aşısı olsun

Şarkılar umut aşısı olsun
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
Hayali müzikal

Hayali müzikal
Türk insanı çok sadık

Türk insanı çok sadık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER