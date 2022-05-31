VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına istenen ceza belli oldu
Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'
"Baya güzel işler yapmışız"
Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler
Türkiye'den müthiş hamle!
Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı
O vekillere Süleyman Soylu şoku
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
Türksat 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun galibi solcu aday Petro oldu
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
Assange'nin katliamlarını ortaya çıkardığı ABD'ye karşı 12 yıllık mücadelesi
31 Mayıs 2022 Salı 20:18:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 20:18:00

Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına istenen ceza belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği öne sürülen sanık hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa O. ve Afganistan uyruklu A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Etiketler : Büyükşen çifti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşen çifti cinayeti
Eski kocasını paylaştı

Eski kocasını paylaştı
İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım

İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım
Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek

Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek
Doğuma geri sayım

Doğuma geri sayım
Psikolojik şiddet gördüm

Psikolojik şiddet gördüm
Osmanlı'dan 'Yaman' servet

Osmanlı'dan 'Yaman' servet
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX