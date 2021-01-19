Burun ameliyatı olan Manolya Oktay ölümünde korkunç iddia!

Paris’ten gelip İstanbul’da özel bir hastanede girdiği burun ameliyatında anestezi sırasında fenalaşan genç kızın, 40 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kızın ailesi, durumdan sorumlu tuttukları hastaneden şikâyetçi oldu.

Ailesinin iddiasına göre, Paris’te yaşayan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Manolya Oktay, burnundan estetik ameliyatı olmak istedi. Bunun üzerine ailesi, İstanbul’da bulunan özel bir hastane ile görüşmeler yapıp, ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı. 20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen genç kız, ameliyat için Taksim’deki özel hastaneye geçti. Aynı gün ameliyata alınan Manolya Oktay’ın, anestezi verildikten sonra kalp ritmi artarak fenalaştı. Nabzının durduğu ve bitkisel hayata girdiği ileri sürülen genç kız, yoğun bakımda gördüğü 40 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti.

ÖDEME YAPILINCA CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ İDDİASI

Hastane yetkililerinin 165 bin liralık tedavi masraflarını karşıladıktan sonra ancak cenazeyi teslim ettikleri iddia edildi.

Genç kızın cenazesinin hastaneden alındıktan sonra Şanlıurfa’da toprağa verildiği belirtildi.