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'Bubble tea' alarmı
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09 Ekim 2023 Pazartesi 07:08:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 07:08:00

'Bubble tea' alarmı! Depresyona sürüklüyor

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Türkiye'de baloncuklu çay olarak bilinen ve son dönemde popülerliği artan ‘bubble tea' içeceklerinin; bağımlılık, depresyon, anksiyete ve intihara neden olabileceği ortaya çıktı.

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Son dönemde popüler olan Bubble Tea içecekler gençler tarafından oldukça fazla tüketiliyor. Türkçede baloncuklu çay olarak bilinen içecekler, süt ile çayın karıştırılmasından oluşarak üzerine buz, aroma veya yoğurt eklenerek yapılıyor. Sütlü çaylar ekstra şeker içermelerinin yanı sıra sıklıkla kafein de barındırıyor. Türkiye'de genellikle alışveriş merkezlerinde kolaylıkla erişilebilen bu içeceğin gençler üzerindeki etkisi Çin'de araştırma konusu oldu.

BİLİMSEL BULGULAR ENDİŞE VERİCİ

Tsinghua Üniversitesi, Pekin'de 5 bin 281 üniversite öğrencisiyle anket yaptı. Bulgular, sütlü çay bağımlılığının belirli semptomlar gösterdiğini, depresyon veya anksiyeteyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bilimsel dergi Journal of Affective Disorders'da yayımlanan makalede de "Bulgularımız sütlü çayın bağımlılığa yol açabileceği ve bunun depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesiyle ilişkili olduğunu gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : bubble tea içecek depresyon anksiyete intihar
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