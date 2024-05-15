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SUNGUR'dan tam isabet!
15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:26:00

SUNGUR'dan tam isabet! Bir test daha tamamlandı

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Yerli hava savunma sistemi SUNGUR, test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

ROKETSAN SUNGUR'un test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, hedefi isabetle vurduğunu açıkladı.

Test görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Muharebe sahalarının çevik SUNGUR'u. Asimetrik savaş yeteneğiyle hava savunmamızın etkin gücü SUNGUR'un test atışı başarıyla gerçekleştirildi ve hedefini tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.

"SUNGUR'UN BAŞARISI SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMİŞLİĞİ DE GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SUNGUR'un test atışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünyada yaşanan son gelişmeler, Omuzdan Atılan Hava Savunma Füze Sistemlerinin sahada aktif savunmada çok önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirdiğimiz Sungur sisteminin sahadaki başarısı, ülkemizin savunma sanayiindeki gelişmişliğini de gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : SUNGUR ROKETSAN atış testi
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