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17 Mayıs 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 18:30:00

Brezilyalı damattan tahta kaşıklı çiftetelli

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ALMANYA'da yaşayan, hukuk doktora öğrencisi Ebru Tunçel (28), Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar (29) ile memleketi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 60 haneli köyünde evlendi.

ALMANYA'da yaşayan, hukuk doktora öğrencisi Ebru Tunçel (28), Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar (29) ile memleketi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 60 haneli köyünde evlendi. Türk geleneklerine göre yapılan kına gecesi ve düğünde Brezilyalı damat, tahta kaşıkla çiftetelli oynayarak herkesi şaşırttı.

Etiketler : Brezilyalı damat ALMANYA Ebru Tunçel
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