Brezilyalı damattan tahta kaşıklı çiftetelli

ALMANYA'da yaşayan, hukuk doktora öğrencisi Ebru Tunçel (28), Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar (29) ile memleketi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 60 haneli köyünde evlendi. Türk geleneklerine göre yapılan kına gecesi ve düğünde Brezilyalı damat, tahta kaşıkla çiftetelli oynayarak herkesi şaşırttı.

