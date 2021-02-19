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19 Şubat 2021 Cuma 09:57:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 14:17:00

Boylarına uygun mutfakları oldu

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Afyonkarahisar'da yaşayan 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş (33) ile 1 metre boyundaki eşi Aysun Kubaş'ın (38), hayalleri gerçek oldu.

Afyonkarahisar'da yaşayan 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş (33) ile 1 metre boyundaki eşi Aysun Kubaş'ın (38), hayalleri gerçek oldu. Boylarına uygun mutfak sahibi olmak isteyen çiftin mutfağını bir hayırsever yaptırdı, başka bir hayırsever de boyattı. Kubaş çifti şimdi diledikleri gibi mutfakta işlerini görebiliyor. Tam hayalindeki gibi bir mutfak yapıldığını belirten Aysun Kubaş, "Çok güzel bir duygu. Daha önce hiçbir şeye ulaşamıyordum. Bundan önce zaten bazı yerlerde görüldü ulaşamadığımız. Şu an Allah razı olsun Afyon'dan hayırsever bir ağabeyimiz mutfağı tam benim istediğim gibi, tam hayalimdeki gibi, yani ulaşabileceğim şekilde tam bana göre olarak bir mutfak yaptı. Ondan da Allah bin kere razı olsun. Ankara'dan gelen bir ağabeyimiz de eşimin arkadaşı sağ olsun, bize destek vererek odalarımızı, mutfağımızı boyadı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun" dedi.

'EŞİM TAMAMEN KENDİ İŞİNİ KENDİSİ GÖRECEK'

Eşinin mutfakta işlerini rahat bir şekilde yaptığını aktaran Ercan Kubaş ise, "Bir beyefendi bizi arayarak mutfak dolaplarının tamamını eşime göre yapacağını beyan etti. Ve aynı zamanda kimseye muhtaç kalmayacak eşim. Tamamen kendi işini kendisi görecek. Normalde ulaşamadığı yerlere beni ve kızımı çağırıyordu. Ama bundan sonra hepsine ulaşıyor. Yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizimle aynı kaderi paylaşan arkadaşların da inşallah aynı şekilde mutfakları olur, hiç kimseye muhtaç olmazlar" diye konuştu.

'İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER'

Mutfak ve evin işlemlerini yapan kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemediğini anlatan Ercan Kubaş, şöyle konuştu:

"Mutfak yıkılırken, mutfağımızı çeken beyefendiden bir iki görüntü almak istediğimde videoya çekip sosyal medyada paylaşmak istedim. Kendisi beyefendi 'Ercan kardeşim lütfen video çekme, fotoğraf çekme, benim yaptığım iş gizli kalsın' diyerek kendi ismini vermek istemedi. Eşimin de dediği gibi Ankara'dan gelen arkadaşımın da fotoğrafın çekmek istedim. O da izin vermedi. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Kendilerine Kubaş ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Hayır işi olduğu için isimlerini beyan etmemizi istemediler."

Etiketler : afyonkarahisar ercan kubaş hayırsever
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