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08 Ekim 2020 Perşembe 22:47:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 22:47:00

Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

Kaynak: AA

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

CENAZE TESLİM ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davasına bir gün kala, ayrılmak istemeyen eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy'un (31) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alındı. Bihter Yalçınsoy'un cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedilmek üzere yola çıktı. Bihter Yalçınsoy'un ismi öğrenilemeyen amcası, basına açıklama yapmaktan kaçındı ve görüntü alınmasını istemedi.

GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Öte yandan Bihter Yalçınsoy'un bedeninde 2'si göğüs ve 1'i yüz bölgesinde olmak üzere toplam 3 derin kesiğe rastlandı. Bihter Yalçınsoy'un boşanma davasında hazır bulunmak üzere yaşadığı il olan Eskişehir'den İzmir'e geldiği ve kız kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Rahman Yalçınsoy'un emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

'ÇOK ETKİLENDİK'

Öte yandan Bihter Yalçınsoy'u öldürüldüğü evin dış kapısındaki zilde, polisin parmak izi çalışması yaptığı görülürken, mahalle sakinleri olaydan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi. Komşulardan Ceylan Yaprak, olay sırasında evde uyuduğunu belirterek, "Oğlan kaldırdı beni öyle haberim oldu. Çok sayıda polis geldi, ambulans da buradaydı. Kendilerini çok tanımıyorum, buraya yeni taşınmışlar. Maktulün eniştesini biliyorum, sessiz sakin biri. Duyunca çok üzüldük, çok etkilendik" dedi.

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