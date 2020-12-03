Bir selamın kırk yılı hatırı var

Bu karşılaşmanın üzerinden geçen 8 ayın ardından yine yolları Damla’nın evinin bulunduğu köye düşen jandarma ekipleri bu kez minik Damla’yı evinde ziyaret ederek sohbet ettiler, hediyeler verdiler. O anlar bu kez "Bir selamın kırk yıl hatırı vardır" notuyla paylaşıldı.

