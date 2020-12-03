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03 Aralık 2020 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:43:00

Bir selamın kırk yılı hatırı var

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Artvin'in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında görenlerin tebessüm ettiği on anları Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Bu karşılaşmanın üzerinden geçen 8 ayın ardından yine yolları Damla’nın evinin bulunduğu köye düşen jandarma ekipleri bu kez minik Damla’yı evinde ziyaret ederek sohbet ettiler, hediyeler verdiler. O anlar bu kez "Bir selamın kırk yıl hatırı vardır" notuyla paylaşıldı.

Etiketler : Artvin Şavşat Jandarma Genel Komutanlığı Damla
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