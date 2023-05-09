Beylikdüzü'nde bir emlakçı silahla vurularak öldürüldü

Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde 75 BC 334 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan emlakçı Suat E. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheli, Suat E'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yüzünden ağır yaralanan Suat E, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.