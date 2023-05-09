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09 Mayıs 2023 Salı 22:57:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 22:57:00

Beylikdüzü'nde bir emlakçı silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: AA

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Beylikdüzü'nde bir emlakçı, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde 75 BC 334 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan emlakçı Suat E. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheli, Suat E'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yüzünden ağır yaralanan Suat E, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler : Saldırı Kavaklı Mahallesi Tartışma
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