30 Haziran 2019 16:20 | Pazar
Batman'dan üzücü haber: Çaya düşen çocuk boğuldu
Batman'ın Sason ilçesinde çaya düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyündeki Sason Çayı kenarında oynayan Hasan Ayaz (12) suya düştü.
Ayaz'ın kısa sürede gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu ailesine iletti.
Olay yerine gelen yakınları Ayaz'ın cesedine ulaştı.
Çocuğun cesedi, otopsi için Sason İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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