Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

İlçede gece görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Tepecik Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Çevreye savrulan demir parçalar bir araçta, kafe önünde bulunan içecek dolabında ve çevredeki bazı eczanelerin camlarında hasara yol açtı.