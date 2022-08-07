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07 Ağustos 2022 Pazar 12:27:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 12:27:00

Bakanlığın desteğiyle 5 milyondan fazla balon balığının ekosisteme katılımı engellendi

Kaynak: AA

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Bakan Kirişci, istilacı balon balığı avcılığına verilen desteğin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Destekleme ödemeleri sayesinde mücadele balıkçılar tarafından yapılarak istilacı balık türleri ekosistemden temizleniyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA muhabirine, balon balığının denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar verdiğini söyledi.

    Balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiğini vurgulayan Kirişci, Bakanlık olarak balon balıklarıyla ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler düzenlediklerini aktardı.

    Kirişci, istilacı balon balığı avcılığına verilen desteğin meyvelerini vermeye başladığına işaret ederek, "Destekleme ödemeleri sayesinde mücadele balıkçılar tarafından yapılarak hem istilacı balık türleri ekosistemden temizleniyor hem de avcılarımız bu sayede gelir elde ediyor." diye konuştu.

    Balıkçılar 56 bin 78 adet balon balığı avladı

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile destekleme ödeme miktarları artırıldı.

    Buna göre, balon balığı türlerinden "Lagocephalus Sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

    Bu destek, önceki yıllarda "Lagocephalus Sceleratus" türü için adet başına 5 lira, diğer balon balığı türleri için 0,5 lira olarak uygulanmıştı.

    Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyı illerde istilacı balon balığı türlerinin avcılığını yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılmasına ilk defa 2020'de başlanmıştı.

    Düzenlemenin yürürlüğe girdiği bu tarihten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan destekleme kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan toplam 56 bin 78 adet balon balığı, bedeli karşılığında teslim alındı.

    Bu sayede 5 milyondan fazla yeni balon balığının ekosisteme katılması engellendi.

    Etiketler : Vahit Kirişci sucul biyolojik balon balığı
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