At, ceylan ve kuzularla eğitim

Alışılmışın dışında bir konsept belirleyen anaokulunda öğrenciler, okula her gün bir hayvanat bahçesini ya da çiftliği gezmeye gider gibi hareket ediyor. Amaçlarının, çocukları doğayla iç içe yaşatarak, beton yığınları arasından çıkarıp tabiatla barıştırmak olduğunu belirten Okul müdürü Melek Bozkurt, "Yapılan bütün araştırmalar doğal yaşamda, akademik boyutta da çocukların daha başarılı olduklarını gösteriyor. Bu nedenle ekolojiyi onların hayatına dahil etmeyi, böylece ekosistem ve yaşam döngüsünü çocukların da görmesini istedik" dedi. Bozkurt, öğrencilerin çeşitli bitkiler yetiştirerek organik tarımla ilk kez tanıştıkları okul bahçesinde ise çocukların bir yandan toprakla uğraştığını, bir yandan da kaplumbağaları, ceylanları, midillileri, kuzuları ve buzağıları sevdiğini ifade etti.

Melek Bozkurt, eğitim biçiminin çocuklara katkısını şu sözlerle anlattı: "Burada tarım eğitimi alan çocuklar neyin nerede yetiştiğini, yedikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini, sofralarınıza bu sebzelerin nasıl geldiğini öğreniyorlar. Tohum kavramını, tohumdan fideye dönüşümü öğreniyorlar. Kendileri ekim yapıyorlar, onlara organik tarım yaptırıyoruz. Çocuklar tohumun çimlenmesini, fotosentezi öğreniyor. Bitkinin nasıl nefes aldığını keşfediyor. Bu şekilde öğrencilerin problem çözme yetenekleri daha çok gelişiyor. Çünkü oradaki döngüyü izlemek bir sabır gerektiriyor, bu da onlara karşılaştıkları problemleri nasıl çözecekleri noktasında yardımcı oluyor."