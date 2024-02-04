Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti

Kahramanmaraş'ta öğretmenlik yapan Metin Acıpayam, şehir enkaza döndükten sonra 117 öğrencisini aramaya başladı.

"Evladım" dediği öğrencilerinden haber almak umuduyla günlerce kapı kapı dolaştı.

Öğretmen Metin Acıpayam, yaşları 5,10,15 olan 117 öğrencisinden 92'sini kaybettiğini, 52 öğretmenden de 18'ini kaybettiklerini söyledi.

22 ÖĞRENCİSİNİN KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ



Ailesi vefat eden öğrencilerini teşhis etme görevi Metin Acıpayam'a düştü. Metin Öğretmen hayatının en zor yoklamasını asrın felaketinde yaptı.

Acıpayam yaşadığı acıyı şöyle anlattı:

"517 tane ceset torbasının fermuarını açıp bakmak durumunda kaldık. 22 öğrencimizin ne yazık ki biz eğer tespit etmemiş olsak, kimsesizler mezarlığına defnedileceğini fark ettiğimizde oradaki görevliler de bize çok teşekkür etti. Onların hiç yoktan mezarlarının, yerinin belli olmasıyla mutlu olduk. Vefat eden, çok güzel 12 ki yaşında kızımız vardı bir enkazda. O gün ben şöyle dua ettim. Keşke onun yanında ben de olsaydım dedim. Sadece bunu sanırım anne baba söyler. Yani o evladıyla birlikte ölmeyi hayal edebilecek tek varlık anne babalardır. Onu bizzat orada yaşadım ve anladım ki öğretmenler, eğitimciler gerçekten anne babadan sonra gerçek anne babalarmış."

UZAKTAN EĞİTİMLE 11 İLDE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DERS VERİYOR

Metin Acıpayam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de öğrencilerinin mezarları başında geçirdi.

Acıpayam, depremzede öğrencilerini de yalnız bırakmadı. 11 ildeki öğrenciler için uzaktan eğitimle kurslar düzenlemeye başladı.

Acıpayam, şimdi yeni öğrencileriyle felaketin acılarını unutmaya çalışıyor.