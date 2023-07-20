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20 Temmuz 2023 Perşembe 17:29:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 17:29:00

Artvin'de kan donduran olay! Jandarmadan açıklama geldi

Kaynak: AA

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Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, "kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin müracaatta bulunmaları duyurulur." şeklinde anons yaptı.

Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.

Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörlerden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur." şeklinde anons yapıldı.

Etiketler : Artvin Borçka Artvin borçka insna ayağı
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