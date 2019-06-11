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11 Haziran 2019 11:43 | Salı

Annesini darp eden iki kızı, babası tüfekle vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren baba, evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Gözaltına alınan babanın, iki kızının sürekli olarak annelerini darp ettikleri için vurduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren baba Mustafa Kemal S.(45), evde bulunan av tüfeği ile kızı olan Sudenaz S. ve Gamze S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan iki kardeş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba Mustafa Kemal S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Annelerini darp ettikleri için vurmuş

Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen Mustafa Kemal S., emniyette verdiği ilk ifadesinde işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini, kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan 13 ve 16 yaşlarındaki iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu nedenle anneleri ile tartıştıklarını, çıkan tartışmalarda eşi İlknur S.'nin iki kızı tarafından darp edildiği söyledi. Konuyla ilgili kızları ile defalarca konuşmasına rağmen durumun değişmediğini ifade eden Mustafa Kemal S.'nin olayın olduğu akşam da yine kızlarıyla bu konuda tartıştıklarını ve kızlarının annelerini darp etmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını, evde bulunan tüfekle iki kızına da ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilecek

Baba Mustafa Kemal S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(İHA)

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