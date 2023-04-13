Anne adaylarının kanatsız meleği: Depremzede hamileler için sahada

Anne adaylarının kanatsız meleği: Depremzede hamileler için sahada

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan AFAD gönüllüsü emekli doktor Dilek Bayraktar (55), Sivas Valiliği koordinasyonu'nda geliştirdiği projeyle doğumu yaklaşan anne ve bebeklerinin 3 aylık ihtiyacını karşıladı.



Proje sayesinde temin edilen ve 3 ay yetecek kadar bebek bezi, ıslak mendil, mama, kıyafet, battaniye, şampuan, biberon, emzik gibi ihtiyaç malzemelerini anne adaylarına ulaştıran Bayraktar, yardımlarının sürdüğünü anlattı.