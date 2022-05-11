VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:48:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:48:00

Alman ressam, 32 yıldır aşık olduğu Kapadokya'da yaşıyor

ABONE OL

Almanya'da resim ve tiyatro yönetmenliği üzerine eğitim aldıktan sonra farklı ülkelere seyahatlere başlayan Wegner, 1990 yılında tavsiye üzerine geldiği Kapadokya'da yaşamaya karar verdi.

Almanya'da resim ve tiyatro yönetmenliği üzerine eğitim aldıktan sonra farklı ülkelere seyahatlere başlayan Wegner, 1990 yılında tavsiye üzerine geldiği Kapadokya'da yaşamaya karar verdi. Wegner, zaman zaman ülkesinden davet ettiği arkadaşlarını ağırladığı evi sanat atölyesine dönüştürdü.

Doğadaki izlenimlerini tuvale aktardığını anlatan Wegner, "Almanya'da 3 yaşındayken resim yapmaya başladım. Fransa ve ülkemde eğitim gördüm. İlk eşim ressamdı, ondan da eğitim almıştım. Kapadokya'nın güzelliğini resim çizerek anlatabiliyorum. Kapadokya harika bir yer" diye konuştu.

Kapadokya'nın masalsı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Wegner, "Peribacaları arasında çok geziyorum. Her gün gizemli, yeni bir yer buluyorum" dedi.

Etiketler : Alman ressam Kapadokya Almanya
Şehir şehir gezecek

Şehir şehir gezecek
Türk halkı çok sıcakkanlı

Türk halkı çok sıcakkanlı
Ses 4 oldu

Ses 4 oldu
İki yaka tek konser

İki yaka tek konser
Saltanat sona erdi çeyrek popçu!

Saltanat sona erdi çeyrek popçu!
Anneler Günü düeti

Anneler Günü düeti
Dizi sürelerinden dert yandı

Dizi sürelerinden dert yandı
Bayramda kafasını dinledi

Bayramda kafasını dinledi
‘Mavi' için alışveriş vakti

‘Mavi' için alışveriş vakti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX