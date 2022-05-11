Alman ressam, 32 yıldır aşık olduğu Kapadokya'da yaşıyor

Almanya'da resim ve tiyatro yönetmenliği üzerine eğitim aldıktan sonra farklı ülkelere seyahatlere başlayan Wegner, 1990 yılında tavsiye üzerine geldiği Kapadokya'da yaşamaya karar verdi. Wegner, zaman zaman ülkesinden davet ettiği arkadaşlarını ağırladığı evi sanat atölyesine dönüştürdü.

Doğadaki izlenimlerini tuvale aktardığını anlatan Wegner, "Almanya'da 3 yaşındayken resim yapmaya başladım. Fransa ve ülkemde eğitim gördüm. İlk eşim ressamdı, ondan da eğitim almıştım. Kapadokya'nın güzelliğini resim çizerek anlatabiliyorum. Kapadokya harika bir yer" diye konuştu.

Kapadokya'nın masalsı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Wegner, "Peribacaları arasında çok geziyorum. Her gün gizemli, yeni bir yer buluyorum" dedi.

