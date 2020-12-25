Aile hekimi Oscar yolunda

Bir taraftan insanlara şifa dağıtan bir taraftan da hayali olan film çekimine devam eden Şenses, festivalde yarışacak olan Mavi filminde bir boyacının 2 günlük yaşam öyküsünü sahneye taşıyor.



Bir yandan hastalarını tedavi eden bir yandan da film çalışmalarında bulunan Ali Şenses, “Aile hekimliğini yapabilmek için gözlem yeteneğinin fazla olması gerekiyor. Aynı zamanda sinemada da gerekli. Aile hekimliğinin beni bu konuda beslediğini düşünüyorum. Aile hekimliğinin sinemaya böyle bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz mavi adlı filmimiz deneysel kategoride bir film. Bir boyacının 2 günlük hikayesini anlatıyor. Filmdeki boyacımız kendini bir amaca adamış ve bunun için şehir içinde, parklarda, sokaklarda, caddelerde dolaşarak bir arayış içerisinde bir şeyler arıyor. Film arayış temeli üzerinde anlattığı bazı şeyler var. Elimden geldikçe, yapabildikçe film çekmeyi düşünüyorum. Severek yapıyorum ve yeteneğim olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.