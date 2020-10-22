Kocası tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

22 Ekim 2020 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 08:07:00
Adana'da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşi tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, D.O. (40) Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'taki evlerinde, tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eşi tarafından darbedildi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D.O. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.
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