VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dezenformasyon sürecine gireceğiz"
Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 271 milyon dolar oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek"
Enflasyon rakamları açıklandı
03 Mayıs 2024 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 11:15:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hafta sonu ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerde sağanak, güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yarın, Ege'nin Güneyi (Aydın, Denizli), Orta ve Doğu Akdeniz (Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu (Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Kars), pazar günü ise İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın Antalya Körfezi'nde, pazar günü ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı, hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 16, İstanbul'da 18, İzmir'de 23, Antalya'da 24, Samsun'da 15, Diyarbakır'da 21, Adana'da 20 derece civarında seyredecek.

Etiketler : hafta sonu sıcaklık yağış
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX