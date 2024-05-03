Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerde sağanak, güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yarın, Ege'nin Güneyi (Aydın, Denizli), Orta ve Doğu Akdeniz (Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu (Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Kars), pazar günü ise İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın Antalya Körfezi'nde, pazar günü ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı, hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 16, İstanbul'da 18, İzmir'de 23, Antalya'da 24, Samsun'da 15, Diyarbakır'da 21, Adana'da 20 derece civarında seyredecek.