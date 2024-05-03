VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dezenformasyon sürecine gireceğiz"
Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 271 milyon dolar oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek"
Enflasyon rakamları açıklandı
03 Mayıs 2024 Cuma 11:09:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 11:09:00

Bakan Şimşek: Dezenformasyon sürecine gireceğiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

"ENFLASYON KESKİN BİR ŞEKİLDE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

Enflasyon rakamları açıklandı

Etiketler : mehmet şimşek enflasyon dezenflasyon
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX