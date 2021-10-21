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21 Ekim 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 20:00:00

9 canlı Mehmet

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Defalarca kez yüksekten düşen, denizde boğulma tehlikesi geçiren, kurşunlanan, elektrik çarpan, trafik kazası sonrası 3 yıl yatalak kalıp ayağa kalkan Mehmet Övet'e arkadaşları 'Kedi' lakabını taktı. 44 yaşındaki Kedi Mehmet '7 canım gitti kaldı 2 can" dedi.

9 METRE DERİNLİKTE KALBİ DURDU

Muğla'nın Marmaris plajında mısır satarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Mehmet Övet'in hayat hikayesi duyanların ağzını açık bırakıyor. 7 yaşında inşaatta oyun oynarken 7 metre yükseklikten kafa üstü düşmesiyle kazalar zincirine adım atan Övet sonrasında iskelede yüzerken Rodos'a gidip gelen büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenini kesti. Nefes alamadı, 9 metre derinlikten çıkarıldığında kalbi durmuştu. Gemide olan bir doktor onu tekrar hayata döndürdü.

KOMEDİ İLE KORKU FİLMİ GİBİ BİR ŞEY

Yıllar sonra elektrikçilik yaparken asansör boşluğunda merkezi sistem elektrik takarken çarpılıp düştü, hastanede gözlerini açtı. Pompalı tüfekle 15 kurşun yedi, beşi hala bedeninde. Motosikletle giderken bir araç arkadan çarptı, 78 gün yoğun bakımda kaldı ardından iki yıl yatağa mahkum yaşadı. Sonra tekrar ayağa kalktı. 7 yaşından 36 yaşında kadar 7 kez ölümden dönen genç adama arkadaşları 'Kedi' lakabını taktı. Kedi Mehmet, yaşadıklarının komedi ile korku filmi gibi bir şey olduğunu söyledi.

Mehmet Övet, "Vücudumda kurşun da kaldı, midye kesikleri, elektrik çarpması yanıkları, trafik kazasının hasarları ve ameliyat izleri var. Koltuk altımda, göbeğimin altında kesikler var, kurşun yaraları var, boğazımda nefes için açtıkları deliğin izi var. Çoğu yerimde yaşadığım kazaların izlerini taşıyorum" dedi.

Etiketler : mehmet övet muğla marmaris
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