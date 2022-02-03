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69 yaşında okuma yazma öğrendi
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03 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00

69 yaşında okuma yazma öğrendi

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Eskişehir'de yaşayan Mehri Bozlusun, okuma yazma hayalini iki yıl önce gerçeğe dönüştürdü.

Eskişehir'de yaşayan Mehri Bozlusun, okuma yazma hayalini iki yıl önce gerçeğe dönüştürdü. En çok tarih kitaplarını okumayı seven 6 çocuk ve 8 torun sahibi olan Mehri Bozlusun, çocukluğundan beri hemşire olma hayaliyle okumayı çok istediğini belirterek, annesinin engellemesiyle bu isteğini yerine getiremediğini söyledi.

Etiketler : 69 yaşında Eskişehir Mehri Bozlusun
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