03 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 19:30:00
69 yaşında okuma yazma öğrendi
Eskişehir'de yaşayan Mehri Bozlusun, okuma yazma hayalini iki yıl önce gerçeğe dönüştürdü.
Eskişehir'de yaşayan Mehri Bozlusun, okuma yazma hayalini iki yıl önce gerçeğe dönüştürdü. En çok tarih kitaplarını okumayı seven 6 çocuk ve 8 torun sahibi olan Mehri Bozlusun, çocukluğundan beri hemşire olma hayaliyle okumayı çok istediğini belirterek, annesinin engellemesiyle bu isteğini yerine getiremediğini söyledi.