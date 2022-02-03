69 yaşında okuma yazma öğrendi

Eskişehir'de yaşayan Mehri Bozlusun, okuma yazma hayalini iki yıl önce gerçeğe dönüştürdü. En çok tarih kitaplarını okumayı seven 6 çocuk ve 8 torun sahibi olan Mehri Bozlusun, çocukluğundan beri hemşire olma hayaliyle okumayı çok istediğini belirterek, annesinin engellemesiyle bu isteğini yerine getiremediğini söyledi.