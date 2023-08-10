VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun
10 Ağustos 2023 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:29:00

43 yıl sonra nüfus cüzdanına kavuştu

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede vatandaşlık haklarından nüfus cüzdanı olmadığı için yararlanamayan Şaha Kuran'a 43 yıl sonra kimlik kartı çıkartılmasını sağladı.

Çiftçi bir ailenin kızı olarak 1980 yılında doğan Şaha Kuran'a aradan geçen yıllarda bir türlü nüfus cüzdanı çıkarılamadı.

Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan durumundan haberdar olduğu Kuran'ın nüfus cüzdanına kavuşturulması için başta İlçe Nüfus Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere tek tek talimat vererek, 5 ay süren prosedürü adım adım takip etti.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaymakamlığa davet edilen Kuran'ın nüfus cüzdanı Kaymakam Coşkun Doğan ve İlçe Nüfus Müdiresi Mahide Öztürk tarafından verildi.

Kimliğine kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Kuran, "Daha önce de Türk vatandaşı olabilmek için nüfus müdürlüklerine başvuruda bulundum ancak mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığım için bir türlü gereken işlemlerin tamamını takip edemedim. Allah kaymakamımızdan da devletimizden de razı olsun. Benim için kaymakamımız gerçekten çok uğraştı. Hakikaten bunca yıl sonra nüfus cüzdanı çıkarmak çok zor bir işmiş. Asla pes etmeden adım adım işlemlerimi takip eden Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaymakam Coşkun Doğan ise sadece görevini yapmaya çalıştığını söyledi.

Her vatandaşın sorununu çözmek için çaba gösterdiğini belirten Doğan, "Daha önce kimliksiz oluşu nedeniyle yardımcı olamadığımız hemşerimizin bundan böyle işlemleri rahat bir şekilde yapılabilecek. Makamlar, vatandaşa yardımcı olmak için bir araçtır. Ne mutlu bana ki bir insanın 43 yıldır yaşadığı bir sorunu makamımın verdiği yetki ve sorumlulukla çözdüm. Sorunun çözümünde destek sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : şanlıurfa nüfus cüzdanı hilvan
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Bodrum performansı

Bodrum performansı
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX